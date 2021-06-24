Журналист Романо: «МЮ» предложил 85 миллионов за Санчо. «Боруссия» хочет 95

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу полузащитника Джейдона Санчо.
По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб предложил за 21-летнего игрока 85 миллионов евро вместе с бонусами.
«Боруссию» не устраивает это предложение. Дортмундцы рассчитывают выручить за Санчо 95 миллионов евро без учета бонусов.
- Сам Санчо уже согласовал с «МЮ» 5-летний контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю (21,2 миллиона евро в год).
- Сейчас Санчо участвует в Евро-2020.
- Новый сезон АПЛ стартует 13 августа.
Источник: твиттер Фабрицио Романо