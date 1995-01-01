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    Журналист Романо: «МЮ» предложил 85 миллионов за Санчо. «Боруссия» хочет 95

    «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу полузащитника Джейдона Санчо.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб предложил за 21-летнего игрока 85 миллионов евро вместе с бонусами.

    «Боруссию» не устраивает это предложение. Дортмундцы рассчитывают выручить за Санчо 95 миллионов евро без учета бонусов.

    • Сам Санчо уже согласовал с «МЮ» 5-летний контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю (21,2 миллиона евро в год).
    • Сейчас Санчо участвует в Евро-2020.
    • Новый сезон АПЛ стартует 13 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10951

      DeStar 39 минут назад

      ну бд тоже нос воротит ,сейчас денег у клубов мало ,неужели у бд много?) хотя они ж продают чаще

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