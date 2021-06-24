Журналист Романо: «МЮ» предложил 85 миллионов за Санчо. «Боруссия» хочет 95

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу полузащитника Джейдона Санчо.

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб предложил за 21-летнего игрока 85 миллионов евро вместе с бонусами.

«Боруссию» не устраивает это предложение. Дортмундцы рассчитывают выручить за Санчо 95 миллионов евро без учета бонусов.