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    Журналист Романо: «Ман Сити» предложил «Тоттенхэму» 116 миллионов за Кейна. Леви не хочет отпускать игрока

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Сити».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Сити» сделал официальное предложение по 27-летнему англичанину. Клуб из Манчестера готов заплатить за форварда 116 миллионов евро и включить в сделку своих игроков.

    Руководство «Тоттенхэма» не намерено принимать предложение «Ман Сити», несмотря на желание Кейна уйти. Президент клуба Даниэл Леви хочет сохранить нападающего.

    • Кейн – самый дорогой английский футболист по версии Transfermarkt. Его оценивают в 120 миллионов евро.
    • Форвард – воспитанник «Тоттенхэма».
    • Новый сезон АПЛ стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6058

      Cleaner 33 минуты назад

      Надо продавать. За чемпионство Тоттенхем даже с Кейном бороться не будет, а через год за Кейна никто и половину этой суммы не предложит. Ну и дайте Кейну шанс ХОТЬ ЧТО ТО выиграть.

      1
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      Рейтинг: +2271

      Mister_Tomsk 54 минуты назад

      116 за 28 летнего? ужас.. продали настоящий футбол, просто все .

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      Рейтинг: +441

      Лфшт 56 минут назад

      Да к чему эти инсайды, слухи и т.д. ? Кейн же сказал что уходит. Просто ждем конца Евро и новости куда свалил. Те, кто шарятв АПЛ уже давно поняли куда.

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