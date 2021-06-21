Журналист Романо: «Ман Сити» предложил «Тоттенхэму» 116 миллионов за Кейна. Леви не хочет отпускать игрока

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Сити».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Сити» сделал официальное предложение по 27-летнему англичанину. Клуб из Манчестера готов заплатить за форварда 116 миллионов евро и включить в сделку своих игроков.

Руководство «Тоттенхэма» не намерено принимать предложение «Ман Сити», несмотря на желание Кейна уйти. Президент клуба Даниэл Леви хочет сохранить нападающего.