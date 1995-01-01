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    The Sun: «Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба.

    По информации The Sun, клуб готов заключить с 28-летним футболистом контракт на пять сезонов с окладом 400 тысяч фунтов в неделю.

    Таким образом, француз может стать самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.
    • В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 42 матча, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:00
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3147

      Snek 18 минут назад

      Ещё 5 лет он будет каждый год "уходить"?

      1
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      Рейтинг: +10

      wago42 1 час назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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    • ...
      Рейтинг: +4321

      solodealer 1 час назад

      В игре с немчурой Погба, конечно, выдал...
      Вполне на те самые 400К в неделю... Вопрос в стабильности. ТАК он и сам редко когда играл. Умеет... все видят...А... сможет ли на постоянной основе?
      Думается, контракты у них многое оговаривают...Надеюсь. А то перспектива получить очередного Бэйла-Санчеса велика. Да ладно бы тих, а то...вылезет какой-нибудь Погребняк!)))

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      Рейтинг: +1338

      кто там 2 часа назад

      Дэбилов из муму жизнь ничему не учит) то санчез с 500к в неделю, то верблюд, теперь этот, который вообще по полю пешком ходит и ещё на 5 лет контракт, а через сезон - 2 будут искать куда его слить) идиоты одним словом)

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      Рейтинг: +48325

      portero 2 часа назад

      Погба в МЮ не собирается впахивать, может его продать и посмотреть как он будут играть в ПСЖ....

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      Рейтинг: +4321

      solodealer > portero 1 час назад

      ...как бы, глядя "как он играет в ПСЖ", не увидеть, как он забивает МЮ в ЛЧ...)+

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