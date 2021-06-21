The Sun: «Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба.
По информации The Sun, клуб готов заключить с 28-летним футболистом контракт на пять сезонов с окладом 400 тысяч фунтов в неделю.
Таким образом, француз может стать самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.
- Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.
- В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 42 матча, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
Источник: The Sun