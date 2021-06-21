The Sun: «Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба.

По информации The Sun, клуб готов заключить с 28-летним футболистом контракт на пять сезонов с окладом 400 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, француз может стать самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.