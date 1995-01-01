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    «Барселона» интересуется капитаном «Наполи» Инсинье

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Испании.

    По информации Football Italia, «Барселона» хочет заполучить 30-летнего футболиста, у которого возникли разногласия с руководством неаполитанского клуба.

    Переговоры между сторонами о продлении контракта пока нее дают результата, поэтому следующим летом итальянский форвард может стать свободным агентом.

    • Инсинье – воспитанник «Наполи».
    • В прошедшем сезоне он забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 48 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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