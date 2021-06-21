«Барселона» интересуется капитаном «Наполи» Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Испании.

По информации Football Italia, «Барселона» хочет заполучить 30-летнего футболиста, у которого возникли разногласия с руководством неаполитанского клуба.

Переговоры между сторонами о продлении контракта пока нее дают результата, поэтому следующим летом итальянский форвард может стать свободным агентом.