«Барселона» интересуется капитаном «Наполи» Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Испании.
По информации Football Italia, «Барселона» хочет заполучить 30-летнего футболиста, у которого возникли разногласия с руководством неаполитанского клуба.
Переговоры между сторонами о продлении контракта пока нее дают результата, поэтому следующим летом итальянский форвард может стать свободным агентом.
- Инсинье – воспитанник «Наполи».
- В прошедшем сезоне он забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 48 миллионов евро.
Источник: Football Italia