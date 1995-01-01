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    Журналист Романо: Доннарумма подписал контракт с «ПСЖ» до 2026 года

    Вратарь Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в «ПСЖ».

    Как пишет журналист Фабрицио Романо, вратарь сборной Италии подписал контракт до 2026 года.

    Он будет конкурировать с Кейлором Навасом за место в основном составе.

    • Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» Доннарумма будет получать 10 миллионов евро в год.
    • Голкипер выступал за «Милан» с 2015 года.
    • «ПСЖ» подписал Доннарумму на правах свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1164

      Benifacto 58 минут назад

      ну почему так ,опять, несправедливо поступают с Кейлором, да он немолод но он самый недооцененный вратарь по мне....и на голову выше Доннаруммы, ему бы такие длинные руки он был бы непробиваем))))

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      Рейтинг: +408

      Лфшт 1 час назад

      Какая короткая карьера у таланта была.

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      Рейтинг: +12882

      KLIM777 1 час назад

      Мог быть легендой Милана, а в итоге ушел за бабками в дырявую трущобу.

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      Рейтинг: +1164

      Benifacto > KLIM777 57 минут назад

      ну Милан то только в этом году вышел из кризиса, и именно потому ушёл в другой чемп...еще вернётся...

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