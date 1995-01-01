Журналист Романо: Доннарумма подписал контракт с «ПСЖ» до 2026 года

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в «ПСЖ».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, вратарь сборной Италии подписал контракт до 2026 года.

Он будет конкурировать с Кейлором Навасом за место в основном составе.