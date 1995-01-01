Журналист Романо: Доннарумма подписал контракт с «ПСЖ» до 2026 года

ну почему так ,опять, несправедливо поступают с Кейлором, да он немолод но он самый недооцененный вратарь по мне....и на голову выше Доннаруммы, ему бы такие длинные руки он был бы непробиваем))))
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в «ПСЖ».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, вратарь сборной Италии подписал контракт до 2026 года.
Он будет конкурировать с Кейлором Навасом за место в основном составе.
- Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» Доннарумма будет получать 10 миллионов евро в год.
- Голкипер выступал за «Милан» с 2015 года.
- «ПСЖ» подписал Доннарумму на правах свободного агента.