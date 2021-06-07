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    Лесовой – о Серии А: «Хотелось бы когда-нибудь в будущем»

    Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой высказался о своем будущем.

    – В одном из интервью ты сказал: «Задачу перейти в топ-клуб выполнил. Дальше – сборная. И хочу поиграть в Серии А». Два из трех пунктов есть. Серия А – следующий шаг?

    – Хотелось бы когда-нибудь в будущем.

    – Почему именно Италия?

    – У меня с этой страной много ассоциаций из детства. У мамы часто были командировки в Италию, она привозила оттуда футболки, ручки, пеналы с символикой «Милана», «Ювентуса», «Наполи».

    Очень запомнилась футболка Гамшика из «Наполи». Марек – легенда клуба. Это отложилось в памяти, да и в целом нравится итальянский чемпионат.

    И не только он, попасть в любой топ-чемпионат было бы здорово, но пока об этом рано говорить. Сейчас все мысли о «Динамо».

    – Чем еще привлекает Италия?

    – Приятные люди, гостеприимные, доброжелательные. Но я считаю, в каждой стране есть хорошие люди, а есть скверные.

    – В Серии А сейчас играют Кокорин, Миранчук, Шомуродов.

    – Я слежу, болею, переживаю. Видел в инстаграме фотографию Малиновского, Миранчука и Коваленко – так тепло на душе стало. Я ведь сам на Украине почти все детство провел. Мое мнение: Россия и Украина – два братских народа. Хорошо, что ребята дружат.

    • 23-летний Лесовой выступает за «Динамо» с сентября 2020 года.
    • В минувшем сезоне он забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.

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    Источник: Sport24

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