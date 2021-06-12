Лесовой – о Серии А: «Хотелось бы когда-нибудь в будущем»

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой высказался о своем будущем.

– В одном из интервью ты сказал: «Задачу перейти в топ-клуб выполнил. Дальше – сборная. И хочу поиграть в Серии А». Два из трех пунктов есть. Серия А – следующий шаг?

– Хотелось бы когда-нибудь в будущем.

– Почему именно Италия?

– У меня с этой страной много ассоциаций из детства. У мамы часто были командировки в Италию, она привозила оттуда футболки, ручки, пеналы с символикой «Милана», «Ювентуса», «Наполи».

Очень запомнилась футболка Гамшика из «Наполи». Марек – легенда клуба. Это отложилось в памяти, да и в целом нравится итальянский чемпионат.

И не только он, попасть в любой топ-чемпионат было бы здорово, но пока об этом рано говорить. Сейчас все мысли о «Динамо».

– Чем еще привлекает Италия?

– Приятные люди, гостеприимные, доброжелательные. Но я считаю, в каждой стране есть хорошие люди, а есть скверные.

– В Серии А сейчас играют Кокорин, Миранчук, Шомуродов.

– Я слежу, болею, переживаю. Видел в инстаграме фотографию Малиновского, Миранчука и Коваленко – так тепло на душе стало. Я ведь сам на Украине почти все детство провел. Мое мнение: Россия и Украина – два братских народа. Хорошо, что ребята дружат.