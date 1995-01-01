В московском метро запустили поезд в поддержку сборной России на Евро-2020

Лозунги и плакаты, стЯги и полотнища - то, чего у нас всегда было и есть в избытке...
Но толку, обычно, от подобного не много...
В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный поддержке сборной России на Евро-2020. Он украшен лозунгом «Играем за вас». Фото доступно ниже.
Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. На нем присутствуют портреты футболистов россиян.
- В 1-м матче группового этапа Россия сыграет с Бельгией завтра, 12 июня.
- Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.
- Бельгия – бронзовый призер последнего чемпионата мира.