В московском метро запустили поезд в поддержку сборной России на Евро-2020

В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный поддержке сборной России на Евро-2020. Он украшен лозунгом «Играем за вас». Фото доступно ниже.

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. На нем присутствуют портреты футболистов россиян.