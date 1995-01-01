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    В московском метро запустили поезд в поддержку сборной России на Евро-2020

    В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный поддержке сборной России на Евро-2020. Он украшен лозунгом «Играем за вас». Фото доступно ниже.

    Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. На нем присутствуют портреты футболистов россиян.

    • В 1-м матче группового этапа Россия сыграет с Бельгией завтра, 12 июня.
    • Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.
    • Бельгия – бронзовый призер последнего чемпионата мира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +66117

      insider_retro 36 минут назад

      Лозунги и плакаты, стЯги и полотнища - то, чего у нас всегда было и есть в избытке...
      Но толку, обычно, от подобного не много...

      2
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      Рейтинг: +2829

      FENIX-SL 49 минут назад

      АХАХАХАХАХАХАХХА
      НАШИ ПАРНИ
      АУФ!

      0
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      Рейтинг: +94

      Юра мы всеPro 49 минут назад

      Я думал мы в .опе, ан нет, еще глубжеЪЪ

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      Рейтинг: +3170

      sobaka120982 1 час назад

      Это не поможет российскому футболу,все равно обкакаються наши псевдо футболеры

      1
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      Рейтинг: +4651

      Fusballer 1 час назад

      Извините, мужики, но накипело. Какого комментарии к статьям с украинской сборной запретили? Почему бы тогда не запретить слова Украина, хохол, москаль, рашка, сало, ватник и т.д.

      2
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      Рейтинг: +2829

      FENIX-SL > Fusballer 45 минут назад

      потому что быдлоте только дай повод сказать что то плохое про Украину

      быдлота с украинской стороны гонит на нас - россиянам можно быть разумнее/выше этого (если так и есть на самом деле) и промолчать, сделав вывод что это не вся Украина

      но нет.."газ перекрыть, пинка дать, проучить"
      стыдно за таких представителей России
      стремитесь к миру

      1
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      Рейтинг: +8342

      NewLife 1 час назад

      Маразм. Для этих деятелей важен не футбол, а псевдопатриотическая показуха. Лучше бы озаботились тем, почему рейтинг и уровень игры нашей сборной падает. Когда зюба лично увидит этот поезд в метро ?

      3
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      Рейтинг: +4651

      Fusballer > NewLife 1 час назад

      Ахаха, звёзды не ездят в метро. А тем более короли футбола)

      3
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