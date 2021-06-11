«РБ-Спорт»: Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. Его изолировали от сборной России

У полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового подозрение на заболевание COVID-19.
По информации «РБ-Спорт», 23-летний футболист сдал сомнительный тест на коронавирус.
В целях безопасности хавбека изолировали от команды. Есть вероятность, что первая проба показала неверный результат, поскольку у игрока уже была данная инфекция, и выработались антитела.
Сегодня Мостовой пройдет повторный анализ. УЕФА в курсе ситуации.
- Сборная России 12 июня стартует на Евро-2020.
- В 1-м туре группового этапа команда сыграет с Бельгией.
Источник: «РБ-Спорт»