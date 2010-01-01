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    «РБ-Спорт»: Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. Его изолировали от сборной России

    У полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового подозрение на заболевание COVID-19.

    По информации «РБ-Спорт», 23-летний футболист сдал сомнительный тест на коронавирус.

    В целях безопасности хавбека изолировали от команды. Есть вероятность, что первая проба показала неверный результат, поскольку у игрока уже была данная инфекция, и выработались антитела.

    Сегодня Мостовой пройдет повторный анализ. УЕФА в курсе ситуации.

    • Сборная России 12 июня стартует на Евро-2020.
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    Источник: «РБ-Спорт»

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