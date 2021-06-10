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    The Guardian: «Боруссия» отказалась продавать Санчо «Манчестер Юнайтед» за 67 миллионов

    Стали известны детали переговоров между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» касательно трансфера вингера Джейдона Санчо.

    По информации The Guardian, английский клуб уже сделал одно предложение в размере 67 миллионов фунтов (78 млн евро), однако получил отказ.

    «Боруссия» рассчитывает заработать на продаже своего игрока не менее 77,5 миллиона фунтов (90 млн евро).

    Сам Санчо уже согласовал с «МЮ» пятилетний контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю (21,2 млн евро в год).

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    Источник: The Guardian

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    10.06.2021 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47685

      portero 2 часа назад

      Речь шла о 95лямах, уже согласны за 90.... так что торговля идёт, могут сторговаться.

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