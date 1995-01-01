ЦСКА продлил контракт с Помазуном до 2026 года и отдал его в аренду в «Урал»

ЦСКА надо приобретать вратаря со стороны или внедрять своего из молодежного состава и постепенно его вводить в состав, сначала, чередуя игры с И. Акинфеевым, а затем и основным вратарем.
Вратарь ЦСКА Илья Помазун проведет следующий сезон в «Урале», сообщает пресс-служба столичного клуба.
ЦСКА отдал 24-летнего голкипера в аренду и продлил с ним контракт до конца сезона-2025/26.
- Помазун провел в «Урале» первую часть сезона-2020/21. В 17 матчах он пропустил 20 голов.
- В феврале ЦСКА досрочно вернул вратаря в связи с болезнью Игоря Акинфеева, после возвращения он провел 2 игры.
- Рыночная стоимость 24-летнего россиянина – 1,5 миллиона евро.