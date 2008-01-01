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    «Локомотив» расторг контракт с Джорджевичем

    «Локомотив» объявил об уходе из клуба нападающего Луки Джорджевича.

    «Футбольный клуб «Локомотив» и нападающий Лука Джорджевич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

    Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Джорджевич выступал за «Локо» с 2019 года. Он провел 5 матчей, отдал один ассист.
    • В минувшем сезоне Джорджевич играл в аренде за тульский «Арсенал». Форвард забил 2 гола в 15 матчах.

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    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13080

      Garrincha58 1 час назад

      Зенит давай бери бесплатно своего любимого серба который лет 10 был в Зените да так и не сыграл десятка матчей классно кто то подсуетился а брали как талант Сербии

      1
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      Рейтинг: +1670

      acor94 > Garrincha58 1 час назад

      Черногории!

      2
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      Рейтинг: +13080

      Garrincha58 > acor94 56 минут назад

      точно! да у них все братья

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