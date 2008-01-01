«Локомотив» расторг контракт с Джорджевичем

Зенит давай бери бесплатно своего любимого серба который лет 10 был в Зените да так и не сыграл десятка матчей классно кто то подсуетился а брали как талант Сербии
«Локомотив» объявил об уходе из клуба нападающего Луки Джорджевича.
«Футбольный клуб «Локомотив» и нападающий Лука Джорджевич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба клуба.
- Джорджевич выступал за «Локо» с 2019 года. Он провел 5 матчей, отдал один ассист.
- В минувшем сезоне Джорджевич играл в аренде за тульский «Арсенал». Форвард забил 2 гола в 15 матчах.