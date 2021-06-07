Кайо – автор лучшего гола «Краснодара» в сезоне-2020/21

Болельщики «Краснодара» путем голосования выбрали лучший гол команды в прошедшем сезоне.

Наибольшую поддержку (39,27%) получил забитый мяч защитника Кайо в ворота «Ростова».

В топ-3 также попали Кристиан Рамирес (гол «Ренну», 14,19%) и Алексей Ионов (гол «Зениту», 13,32%).

Суперголешник Кайо в ворота «Ростова» признан лучшим в сезонеТак решили почти 40 % болельщиков, проголосовавших на официальном сайте клубаВы тоже голосовали за него #ГолСезона #ЛучшийГол #Кайо pic.twitter.com/k8wG0soIwg