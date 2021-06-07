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    Кайо – автор лучшего гола «Краснодара» в сезоне-2020/21

    Болельщики «Краснодара» путем голосования выбрали лучший гол команды в прошедшем сезоне.

    Наибольшую поддержку (39,27%) получил забитый мяч защитника Кайо в ворота «Ростова».

    В топ-3 также попали Кристиан Рамирес (гол «Ренну», 14,19%) и Алексей Ионов (гол «Зениту», 13,32%).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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