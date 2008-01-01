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    Агент Палиньи – об интересе ЦСКА: «Мы не ведeм переговоры с русским клубом»

    Луиш Невеш, агент полузащитника «Спортинга» Жоао Палиньи, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

    «Я ничего не знаю об интересе к Жоао со стороны ЦСКА. Мы не ведeм переговоры по Палинье с русским клубом», – сказал Невеш.

    • «Спортинг» хочет выручить за футболиста 30 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
    • Палинья провел 32 матча в минувшем сезоне чемпионата Португалии, забил один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +554

      КрымForever 1 час назад

      30 миллионов евро - половина годового бюджета ЦСКА, причем еще и долги за стадион висят. Источник про Палинью: "По информации Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha". ОБС через три п...ы колено. Бомбардир, не устали на сплетнях жить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1283

      кто там 1 час назад

      Учитывая что ЦСКА без ЕК и в целом выглядит на данный момент средней командой, то навряд ли получится подписать игрока европейской сборной

      0
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      Рейтинг: +71

      Solist345345 3 часа назад

      У нас такую сумму может только один клуб отвалить.

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