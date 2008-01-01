30 миллионов евро - половина годового бюджета ЦСКА, причем еще и долги за стадион висят. Источник про Палинью: "По информации Sport Witness со ссылкой на Correio da Manha". ОБС через три п...ы колено. Бомбардир, не устали на сплетнях жить?
Луиш Невеш, агент полузащитника «Спортинга» Жоао Палиньи, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
«Я ничего не знаю об интересе к Жоао со стороны ЦСКА. Мы не ведeм переговоры по Палинье с русским клубом», – сказал Невеш.
- «Спортинг» хочет выручить за футболиста 30 миллионов евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
- Палинья провел 32 матча в минувшем сезоне чемпионата Португалии, забил один гол.