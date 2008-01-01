Агент Палиньи – об интересе ЦСКА: «Мы не ведeм переговоры с русским клубом»

Луиш Невеш, агент полузащитника «Спортинга» Жоао Палиньи, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Я ничего не знаю об интересе к Жоао со стороны ЦСКА. Мы не ведeм переговоры по Палинье с русским клубом», – сказал Невеш.