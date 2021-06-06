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    Агент Клаудиньо: «Предложений от «Зенита» пока не поступало»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 15 миллионов евро.

    «Предложений от «Зенита» пока не поступало», – сказал агент.

    • Клаудиньо выступает на позиции атакующего полузащитника.
    • Рыночная цена игрока – 11 миллионов евро.
    • Он забил 32 гола и отдал 24 результативных паса в 122 играх за «Брагантино.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2021 21:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10687

      ilichkadr 4 часа назад

      «Предложений от «Зенита» пока не поступало», – сказал агент"
      Обойдёмся без агента, - сказал Медведев.

      1
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      Рейтинг: +16

      Arturashvilli 19 часов назад

      На мой взгляд с ним не прогадают, чувак реально хорош

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