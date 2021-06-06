Агент Клаудиньо: «Предложений от «Зенита» пока не поступало»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 15 миллионов евро.

«Предложений от «Зенита» пока не поступало», – сказал агент.