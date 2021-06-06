Агент Клаудиньо: «Предложений от «Зенита» пока не поступало»

«Предложений от «Зенита» пока не поступало», – сказал агент"
Обойдёмся без агента, - сказал Медведев.
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит за 24-летнего бразильца 15 миллионов евро.
«Предложений от «Зенита» пока не поступало», – сказал агент.
- Клаудиньо выступает на позиции атакующего полузащитника.
- Рыночная цена игрока – 11 миллионов евро.
- Он забил 32 гола и отдал 24 результативных паса в 122 играх за «Брагантино.