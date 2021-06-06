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    Fanatik: «Спартак» готов заплатить 5-6 миллионов за защитника сборной ДР Конго Люиндаму

    Центральный защитник турецкого «Галатасарая» Кристиан Люиндама интересен «Спартаку». Летом может состояться его трансфер за 5-6 миллионов евро.

    На счету 27-летнего футболиста 15 матчей за сборную ДР Конго.

    • Футболист выигрывал чемпионат Турции.
    • В прошлом сезоне Суперлиги Люиндама провел 24 матча, сделал голевой пас.
    • «Галатасарай», равно как и «Спартак», в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.Fotomaç – спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

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    06.06.2021 16:42
    Комментарии13
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      Рейтинг: +68

      Sancho010365 21 час назад

      Ни в коем случае нельзя говорить плохое об игроках, все спортсмены в чём то сильные слабые, но мы же видим провалы за провалом в Российском футболе, Роберто Манчини пришёл в Зенит набрали аргентинцев какая там селекция до сих пор разгребают, без результата просто ужас. А можно ведь представить что и сами загубили молодых парней с такими тренерами. Если в Европе Зенит никакой, про что говорить за другие команды. В единичных случаях брали с Европы сильных игроков, но в основном ведь просто они приезжают доигрывать. Спартак наступает на грабли очередной раз, наберут непонятно кого и сплавить не могут, носятся и толку ноль.

      0
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      Рейтинг: +1104

      FROL001 22 часа назад

      Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто, о-о-о. (С)
      Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3178

      neim 23 часа назад

      Спартак хочет подписать очередного "людоеда" 🤭🤭🤭 ?

      1
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      Рейтинг: +20937

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      Теперь Кутепов точно на выход.

      1
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      ...
      Рейтинг: +15001

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      Не.
      У Кутепа причёска классная и почётное звание ЗМС.
      Кто ж его купит с таким званием: ценник даже на лежачего со званием "ЗМС" автоматически поднимется на 3-5 лимонов евро. )))

      0
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      Рейтинг: +20937

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 20 часов назад

      Ну да, он же Ибрагимович. )

      0
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      Рейтинг: +27

      Володька Трынкин 6 июня, 18:11

      грядёт возвращение к чёрной мускулистой модели
      Зарема думаю одобрит

      0
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      Рейтинг: +13073

      Garrincha58 6 июня, 17:51

      А что скажет главная в Спартаке

      0
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      Рейтинг: +15001

      derrik2000 6 июня, 17:14

      А смысл конголезцу в Спартак переходить?
      В Турции тепло почти как на его Родине.
      Да и Галатасарай команда в Европе более чем известная...
      Разве только личным контрактом соблазнить.
      Но КАКОЙ это должен быть контракт??? DDD
      А ПОЧЕМУ у Бомбардира он до сих пор за льежским Стандартом числится?
      Непорядок, понимаешь... ))

      2
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      Рейтинг: +10687

      ilichkadr > derrik2000 6 июня, 17:22

      Очередная реклама турецкой газетёнке. Мне что .Fotomaç, что Fantomas.........один хрен и очередной фейк.

      1
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      ...
      Рейтинг: +15001

      derrik2000 > ilichkadr 6 июня, 17:25

      Да и ладно.
      Пусть себе "инсайдеры" резвятся.
      Всё равно делать нечего пока...
      А так хоть сайт не пустой. ))

      2
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      Рейтинг: +2560

      Алехсбургер. > derrik2000 6 июня, 18:16

      «Слава Богу, ты пришёл!» — российское юмористическое шоу, основанное на импровизации.
      Привет!)

      3
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      Рейтинг: +15001

      derrik2000 > Алехсбургер. 22 часа назад

      Привет!
      Прилетел отдохнувший - и сразу в родной коллектив болельщиков. ))

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