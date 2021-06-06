Fanatik: «Спартак» готов заплатить 5-6 миллионов за защитника сборной ДР Конго Люиндаму

Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.Fotomaç – спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.