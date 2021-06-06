Fanatik: «Спартак» готов заплатить 5-6 миллионов за защитника сборной ДР Конго Люиндаму

Ни в коем случае нельзя говорить плохое об игроках, все спортсмены в чём то сильные слабые, но мы же видим провалы за провалом в Российском футболе, Роберто Манчини пришёл в Зенит набрали аргентинцев какая там селекция до сих пор разгребают, без результата просто ужас. А можно ведь представить что и сами загубили молодых парней с такими тренерами. Если в Европе Зенит никакой, про что говорить за другие команды. В единичных случаях брали с Европы сильных игроков, но в основном ведь просто они приезжают доигрывать. Спартак наступает на грабли очередной раз, наберут непонятно кого и сплавить не могут, носятся и толку ноль.
Центральный защитник турецкого «Галатасарая» Кристиан Люиндама интересен «Спартаку». Летом может состояться его трансфер за 5-6 миллионов евро.
На счету 27-летнего футболиста 15 матчей за сборную ДР Конго.
- Футболист выигрывал чемпионат Турции.
- В прошлом сезоне Суперлиги Люиндама провел 24 матча, сделал голевой пас.
- «Галатасарай», равно как и «Спартак», в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.Fotomaç – спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.