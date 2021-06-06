«Ливерпуль» работает над продлением контрактов Алисона, ван Дейка, Фабиньо

Тут и раздумывать долго не надо.
«Ливерпуль» вскоре намерен продлить контракты с тремя футболистами. Речь идет об Алисоне, Вирджиле ван Дейке и Фабиньо.
Планируется, что соглашения будут продлены до 2025 года.
- «Ливерпуль» в минувшем сезоне АПЛ финишировал 3-м.
- Все 3 игрока брали с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и АПЛ.
- Новый сезон АПЛ стартует в августе.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.