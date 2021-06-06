«Ливерпуль» работает над продлением контрактов Алисона, ван Дейка, Фабиньо

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    06.06.2021 13:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 часов назад

      Тут и раздумывать долго не надо.

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      Рейтинг: +1203

      21082014 6 июня, 14:46

      Представить нынешний Ливерпуль без них невозможно,потому..все будет сделано как надо.

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