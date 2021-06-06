Экс-одноклубник Канте: «Н’Голо пришел на день рождения с коробкой конфет. Он не знал, что подарить, так как до этого его не приглашали на дни рождения»

Канте как Том Хэнк. Скромный, тихий, никогда не был замечен в скандалах, интригах и расследованиях, но на поле всегда на первых ролях
Бывший партнер Н’Голо Канте по «Кану» Фелипе Саад рассказал, как Канте пришел на день рождения с коробкой конфет. Полузащитник не знал, что можно еще подарить.
«Я пригласил Канте на день рождения. Это была маленькая вечеринка. Он пришел в ресторан с коробкой конфет, всех смутив.
Он извинился за такой подарок, сказав, что не знал, что подарить, потому что до этого его не приглашали на дни рождения», – сказал Саад.
- Канте – второй футболист в истории, выигравший ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и ЧМ.
- 30-летний Канте стоит 55 миллионов евро.
- Летом сборная Франции выступит на Евро-2020.