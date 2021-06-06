Экс-одноклубник Канте: «Н’Голо пришел на день рождения с коробкой конфет. Он не знал, что подарить, так как до этого его не приглашали на дни рождения»

Бывший партнер Н’Голо Канте по «Кану» Фелипе Саад рассказал, как Канте пришел на день рождения с коробкой конфет. Полузащитник не знал, что можно еще подарить.

«Я пригласил Канте на день рождения. Это была маленькая вечеринка. Он пришел в ресторан с коробкой конфет, всех смутив.

Он извинился за такой подарок, сказав, что не знал, что подарить, потому что до этого его не приглашали на дни рождения», – сказал Саад.