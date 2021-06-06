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    Экс-одноклубник Канте: «Н’Голо пришел на день рождения с коробкой конфет. Он не знал, что подарить, так как до этого его не приглашали на дни рождения»

    Бывший партнер Н’Голо Канте по «Кану» Фелипе Саад рассказал, как Канте пришел на день рождения с коробкой конфет. Полузащитник не знал, что можно еще подарить.

    «Я пригласил Канте на день рождения. Это была маленькая вечеринка. Он пришел в ресторан с коробкой конфет, всех смутив.

    Он извинился за такой подарок, сказав, что не знал, что подарить, потому что до этого его не приглашали на дни рождения», – сказал Саад.

    • Канте – второй футболист в истории, выигравший ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и ЧМ.
    • 30-летний Канте стоит 55 миллионов евро.
    • Летом сборная Франции выступит на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм style_sportsru

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    06.06.2021 11:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      RusUltras 6 июня, 12:08

      Канте как Том Хэнк. Скромный, тихий, никогда не был замечен в скандалах, интригах и расследованиях, но на поле всегда на первых ролях

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