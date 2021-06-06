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    Олимпийская сборная Бразилии с Малкомом проиграла Кабо-Верде

    Футболист «Зенита» Малком поучаствовал в товарищеском матче олимпийской сборной Бразилии против Кабо-Верде. Встреча прошла в сербском Белграде.

    Бразильцы уступили со счетом 1:2, а Малком вышел на поле во втором тайме. Это был его дебютный матч за команду.

    • 8 июня олимпийская сборная Бразилии сыграет против молодежной сборной Сербии.
    • Летом бразильцы поучаствуют в Олимпиаде в Токио.
    • Из-за этого Малком пропустит старт нового сезона РПЛ.

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    Источник: РПЛ

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    06.06.2021 10:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12799

      KLIM777 2 часа назад

      Утром был супер-матч США - Мексика, но ни слово об этом! Зато про это говно написали.

      Пора про Бузову уже делать новости.

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