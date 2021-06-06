Олимпийская сборная Бразилии с Малкомом проиграла Кабо-Верде

Футболист «Зенита» Малком поучаствовал в товарищеском матче олимпийской сборной Бразилии против Кабо-Верде. Встреча прошла в сербском Белграде.

Бразильцы уступили со счетом 1:2, а Малком вышел на поле во втором тайме. Это был его дебютный матч за команду.