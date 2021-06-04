Официально: Жиру останется в «Челси» до 2022 года

Правильное решение. Жиру не топ, но идеальный скамеечник, подпирает игроков основы, не бузит про "неправильное отношение тренера к себе любимому", работает на поле с полной самоотдачей. Команда не может состоять из одних "лидеров", нужны игроки ротации, и Жиру тут как бы не лучший. Но самый лучший, конечно, был Солскьяер (для тех кто помнит 99-й)))
«Челси» объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2022 года.
- Француз выступает за «Челси» с января 2018 года.
- За 3,5 сезона Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.
- Сообщалось, что форвард может перейти в «Милан».