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    Официально: Жиру останется в «Челси» до 2022 года

    «Челси» объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру.

    Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2022 года.

    • Француз выступает за «Челси» с января 2018 года.
    • За 3,5 сезона Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.
    • Сообщалось, что форвард может перейти в «Милан».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1069

      Радио1000шумеров 40 минут назад

      Правильное решение. Жиру не топ, но идеальный скамеечник, подпирает игроков основы, не бузит про "неправильное отношение тренера к себе любимому", работает на поле с полной самоотдачей. Команда не может состоять из одних "лидеров", нужны игроки ротации, и Жиру тут как бы не лучший. Но самый лучший, конечно, был Солскьяер (для тех кто помнит 99-й)))

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