«Чемпионат»: «Краснодар» хочет продать Шапи и купить Глушенкова

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из команды, утверждает «Чемпионат».
По информации источника, клуб намерен продать 21-летнего футболиста этим летом.
Заменить своего воспитанника краснодарцы хотят вингером «Спартака» Максимом Глушенковым. Альтернативный вариант – Денис Макаров из «Рубина».
Статистика троих игроков в сезоне-2020/21:
- Шапи – 5 голов и 2 ассиста в 38 матчах;
- Глушенков – 2 гола в 11 матчах за «Спартак» и «Химки»;
- Макаров – 9 голов и 1 ассист в 30 матчах.
Источник: «Чемпионат»