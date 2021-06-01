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  • «Чемпионат»: «Краснодар» хочет продать Шапи и купить Глушенкова

«Чемпионат»: «Краснодар» хочет продать Шапи и купить Глушенкова

1 июня 2021, 18:32
16

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из команды, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, клуб намерен продать 21-летнего футболиста этим летом.

Заменить своего воспитанника краснодарцы хотят вингером «Спартака» Максимом Глушенковым. Альтернативный вариант – Денис Макаров из «Рубина».

Статистика троих игроков в сезоне-2020/21:

  • Шапи – 5 голов и 2 ассиста в 38 матчах;
  • Глушенков – 2 гола в 11 матчах за «Спартак» и «Химки»;
  • Макаров – 9 голов и 1 ассист в 30 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Сулейманов Магомед-Шапи Глушенков Максим
Комментарии (16)
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Дедуктор
1622562818
Шапи капризен и глуп. Потому рассчитывать на его прогресс проблематично. Надо более умных и более командных игроков в команде собирать.
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sochi-2013
1622563177
Продать бы он его продал, да кто же купит? Год назад предлагал продать за "что дадут"!
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paracetamol
1622563669
Не держатся птенцы Галицкого за родимое гнездо, что-то. Разлетаются по всей стране или вовсе из гнезда на землю вываливаются. Недовоспитанные!
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Oldtrafford83
1622563740
Платить Глушенкову будут явно меньше чем подающему надежды))
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slavа0508
1622567708
Помню обвиняли тренера Краснодара что только на замены выпускает , а видите был прав так и не научился играть 90 минут, видать с физикой беда ,,,а почему??? либо лень либо со здоровьем не то,,,,
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zigbert
1622570856
С продажей Глушенкова стоило бы повременить.
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Hektor 84
1622576298
Галицкий распродает свои бревна
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Кузьмич на трибуне
1622577897
Да уж!!! Фомин, Голубев, Игнатьев, теперь и Шапи. Лучшие из 1999г. Остаются Уткин и Мотя. Вот так вся надежда на молодёжь растаяла как айсберг в океане футбола.
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Чехов на Садовой
1622601450
Кому ваш Шапи нужен? Разве что в Кубань с доплатой или в Анжи, на родину !
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oyabun
1622607597
А хотелка не отвалится? С чего бы Спартаку продавать одного из самых перспективных своих молодых игроков? В аренду еще можно подумать. И то, как новый тренер решит.
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