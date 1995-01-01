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    «Чемпионат»: «Краснодар» хочет продать Шапи и купить Глушенкова

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из команды, утверждает «Чемпионат».

    По информации источника, клуб намерен продать 21-летнего футболиста этим летом.

    Заменить своего воспитанника краснодарцы хотят вингером «Спартака» Максимом Глушенковым. Альтернативный вариант – Денис Макаров из «Рубина».

    Статистика троих игроков в сезоне-2020/21:

    • Шапи – 5 голов и 2 ассиста в 38 матчах;
    • Глушенков – 2 гола в 11 матчах за «Спартак» и «Химки»;
    • Макаров – 9 голов и 1 ассист в 30 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +85972

      zigbert 20 минут назад

      С продажей Глушенкова стоило бы повременить.

      0
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      Рейтинг: +19413

      slavutiq70 1 час назад

      Помню обвиняли тренера Краснодара что только на замены выпускает , а видите был прав так и не научился играть 90 минут, видать с физикой беда ,,,а почему??? либо лень либо со здоровьем не то,,,,

      1
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      Рейтинг: +2895

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Платить Глушенкову будут явно меньше чем подающему надежды))

      2
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      Рейтинг: +11070

      paracetamol 2 часа назад

      Не держатся птенцы Галицкого за родимое гнездо, что-то. Разлетаются по всей стране или вовсе из гнезда на землю вываливаются. Недовоспитанные!

      1
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      Рейтинг: +4728

      sochi-2013 2 часа назад

      Продать бы он его продал, да кто же купит?
      Год назад предлагал продать за "что дадут"!

      2
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      Рейтинг: +2476

      Дедуктор 2 часа назад

      Шапи капризен и глуп. Потому рассчитывать на его прогресс проблематично. Надо более умных и более командных игроков в команде собирать.

      5
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      Рейтинг: +1254

      кто там 2 часа назад

      дэбилы. ни себе не игроку

      0
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      Рейтинг: +2064

      Валерий2705 > кто там 2 часа назад

      В каком смысле? Шапки действительно сам не прогрессирует. Он так и остался запасным на 20-30 минут. Все его выходы в старте, это либо вообще ничего, либо те самые полчаса футбола. А потом стоит руками разводит. Шапи это реально отражение и пример воспитанника Российской школы, вроде что то умеет, но физически не очень силен, нестабилен, 90 минут проводить на поле не в состоянии, хотя тут речи даже о 70 не идёт. И очень жаль, парень то был очень перспективный поначалу.

      7
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      Рейтинг: +1254

      кто там > Валерий2705 2 часа назад

      Да я про то что было видно что у него с клубом какая то *не стыковка*. И нужно было его отпускать когда им интересовались зарубежные клубы, да и он сам был не против уйти. Сейчас хотят избавиться от него, но на вряд ли кто его купит из за бугра.

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