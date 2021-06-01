Журналист Скира: «Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса

«Интер» планирует разгрузить зарплатную ведомость и готов продать несколько высокооплачиваемых футболистов.
По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб выставил на трансфер полузащитника Артуро Видаля и нападающего Алексиса Санчеса.
Чилийский хавбек получает в «Интере» 6,5 миллиона евро. 32-летний форвард зарабатывает 7 миллионов евро в год.
- 34-летний Видаль провел 24 матча в минувшем сезоне Серии А, забил 1 гол.
- Санчес забил 7 мячей и отдал 6 ассистов в 29 матчах.
Источник: твиттер Николо Скиры