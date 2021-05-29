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    La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» купит Хакими за 60 миллионов

    «ПСЖ» близок к договоренности с «Интером» о трансфере защитника Ашрафа Хакими.

    По информации La Gazzetta dello Sport, сумма сделки составит 60 миллионов евро. Эти деньги позволят миланскому клубу решить свои финансовые проблемы.

    • Прошлым летом «Интер» купил марокканца у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
    • В сезоне-2020/21 Хакими забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10878

      DeStar 1 час назад

      реал полные идиоты что не хотят его вернуть,зачем вообще было продавать его? весь сезон играли с убитым карвахалем, никаким одриоссолой .Приходилось на право ставить то васкеса то вальверде то еще кого! а у них БЫЛ один из ЛУЧШИХ правых дефов мира!

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