La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» купит Хакими за 60 миллионов

реал полные идиоты что не хотят его вернуть,зачем вообще было продавать его? весь сезон играли с убитым карвахалем, никаким одриоссолой .Приходилось на право ставить то васкеса то вальверде то еще кого! а у них БЫЛ один из ЛУЧШИХ правых дефов мира!
«ПСЖ» близок к договоренности с «Интером» о трансфере защитника Ашрафа Хакими.
По информации La Gazzetta dello Sport, сумма сделки составит 60 миллионов евро. Эти деньги позволят миланскому клубу решить свои финансовые проблемы.
- Прошлым летом «Интер» купил марокканца у «Реала» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
- В сезоне-2020/21 Хакими забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах.