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    «Зенит» показал 20 лучших голов Аршавина в честь его 40-летия

    «Зенит» в честь дня рождения Андрея Аршавина опубликовал подборку его лучших голов в составе петербургской команды.

    В ролике длительностью четыре минуты показаны 20 забитых мячей.

    • Аршавину исполнилось 40 лет.
    • Воспитанник «Зенита» выиграл с командой 7 трофеев.
    • Сейчас он занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +437

      somn 2 часа назад

      Андрюху с Днюхой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      mama1991 2 часа назад

      ни х у я нет видео.... че сатреть та?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +88

      tarasofka > mama1991 2 часа назад


      https://twitter.com/zenit_spb/status/1398580122865725446

      0
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      ...
      Рейтинг: +47484

      portero > mama1991 1 час назад

      Похоже на ютубе пять лет уже это видео висит...

      0
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      Рейтинг: +360

      mama1991 > tarasofka 1 час назад

      спс

      0
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