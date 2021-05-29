«Зенит» показал 20 лучших голов Аршавина в честь его 40-летия

Андрюху с Днюхой!
«Зенит» в честь дня рождения Андрея Аршавина опубликовал подборку его лучших голов в составе петербургской команды.
В ролике длительностью четыре минуты показаны 20 забитых мячей.
- Аршавину исполнилось 40 лет.
- Воспитанник «Зенита» выиграл с командой 7 трофеев.
- Сейчас он занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
В честь дня рождения Андрея Аршавина вспоминаем 20 лучших голов полузащитника в составе «Зенита»Смотрим!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 29, 2021