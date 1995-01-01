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    Митрюшкин может перейти в «Нижний Новгород»

    Вратарь Антон Митрюшкин близок к возвращению в Россию, сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, следующим клубом 25-летнего футболиста может стать «Нижний Новгород».

    Дебютант РПЛ готов пригласить голкипера на просмотр. Решение о его подписании будет принимать новый главный тренер, который до сих пор не назначен.

    • Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
    • С октября 2020-го по май 2021-го года он числился в «Фортуне» из Дюссельдорфа (0 матчей).
    • Сейчас россиянин – свободный агент.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12963

      Garrincha58 59 минут назад

      доигрался вратарь вернулся в РПЛ ему это надо

      0
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      Рейтинг: +11035

      paracetamol 1 час назад

      Зачем НН набирать отстой. Вратарь год не играл, форма никакая, из Швейцарии выгнали, да еще поросенок...

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      Рейтинг: +91

      SLADE2020 1 час назад

      Буду рад за Митрюшкина. У парня полоса невезения, которая с приходом в РПЛ может закончиться. А Нижний тоже молодцы. Убрать с поста человека, который вывел в РПЛ команду - очень некрасиво.

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      Рейтинг: +11035

      paracetamol > SLADE2020 1 час назад

      Пример Танбова заразитлен. Там тоже армяна поставили, что перед этим баб тренировал, который все и завалил!

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      Рейтинг: +91

      SLADE2020 > paracetamol 28 минут назад

      Вообще-то, после Григоряна команда осталась в РПЛ, а на второй сезон вылетела. Вина Григоряна в развале команды нулевая, все вопросы к губеру надо адресовать. Да и в футболе Григорян фурычит, по Матч-ТВ это видно было.

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