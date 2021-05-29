Митрюшкин может перейти в «Нижний Новгород»

Вратарь Антон Митрюшкин близок к возвращению в Россию, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, следующим клубом 25-летнего футболиста может стать «Нижний Новгород».
Дебютант РПЛ готов пригласить голкипера на просмотр. Решение о его подписании будет принимать новый главный тренер, который до сих пор не назначен.
- Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
- С октября 2020-го по май 2021-го года он числился в «Фортуне» из Дюссельдорфа (0 матчей).
- Сейчас россиянин – свободный агент.
Источник: «Матч ТВ»