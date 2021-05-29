Митрюшкин может перейти в «Нижний Новгород»

Вратарь Антон Митрюшкин близок к возвращению в Россию, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, следующим клубом 25-летнего футболиста может стать «Нижний Новгород».

Дебютант РПЛ готов пригласить голкипера на просмотр. Решение о его подписании будет принимать новый главный тренер, который до сих пор не назначен.