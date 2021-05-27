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    Влашич – об уходе из ЦСКА: «Не думаю, что перерос чемпионат России»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о возможном уходе из столичного клуба.

    «Я не думаю, что перерос РПЛ. У меня контракт с ЦСКА, посмотрим, что будет летом. Пока не хочу загадывать на будущее. После Евро мы вместе с клубом примем лучшее решение для клуба и для меня.

    Я не думаю о возвращении в АПЛ. Если уйду из ЦСКА, то хотелось бы быть немного поближе к дому», – сказал Влашич.

    • Влашич играет за ЦСКА с 2018 года.
    • В этом сезоне РПЛ хорват провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
    • Влашич – в расширенном составе сборной Хорватии на Евро-2020.

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    Источник: Tportal

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12359

      Skull_Boy 8 минут назад

      Все таки намек на Милан

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      Рейтинг: +4830

      filosof sparty 37 минут назад

      В Боснии не потянут зарплату

      0
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      Рейтинг: +2732

      FENIX-SL 45 минут назад

      23 года
      а выглядит на 29
      скромняга

      0
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      Рейтинг: +5019

      mamba9090909 59 минут назад

      Поближе к дому, но не домой - ИТАЛИЯ.)) Там паром ходит, через адриатику.

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      Рейтинг: +6845

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё это бла-бла-бла.
      Будет хорошее предложение , устраивающее игрока и клуб , упакуют и сами отвезут.

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      Рейтинг: +1996

      Чермындыр > Alekxei Z. 16 минут назад

      Бла-бла-бла это то, что в заголовке написано. А в самом интервью предельно ясно сказано, что примут решение устраивающее каждую сторону

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      Рейтинг: +3179

      Semenycch 1 час назад

      Ближе к дому? Италия?

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