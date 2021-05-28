Влашич – об уходе из ЦСКА: «Не думаю, что перерос чемпионат России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о возможном уходе из столичного клуба.

«Я не думаю, что перерос РПЛ. У меня контракт с ЦСКА, посмотрим, что будет летом. Пока не хочу загадывать на будущее. После Евро мы вместе с клубом примем лучшее решение для клуба и для меня.

Я не думаю о возвращении в АПЛ. Если уйду из ЦСКА, то хотелось бы быть немного поближе к дому», – сказал Влашич.