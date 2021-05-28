Влашич – об уходе из ЦСКА: «Не думаю, что перерос чемпионат России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о возможном уходе из столичного клуба.
«Я не думаю, что перерос РПЛ. У меня контракт с ЦСКА, посмотрим, что будет летом. Пока не хочу загадывать на будущее. После Евро мы вместе с клубом примем лучшее решение для клуба и для меня.
Я не думаю о возвращении в АПЛ. Если уйду из ЦСКА, то хотелось бы быть немного поближе к дому», – сказал Влашич.
- Влашич играет за ЦСКА с 2018 года.
- В этом сезоне РПЛ хорват провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
- Влашич – в расширенном составе сборной Хорватии на Евро-2020.
Источник: Tportal