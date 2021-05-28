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  • Влашич – об уходе из ЦСКА: «Не думаю, что перерос чемпионат России»

Влашич – об уходе из ЦСКА: «Не думаю, что перерос чемпионат России»

28 мая 2021, 12:50
6

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о возможном уходе из столичного клуба.

«Я не думаю, что перерос РПЛ. У меня контракт с ЦСКА, посмотрим, что будет летом. Пока не хочу загадывать на будущее. После Евро мы вместе с клубом примем лучшее решение для клуба и для меня.

Я не думаю о возвращении в АПЛ. Если уйду из ЦСКА, то хотелось бы быть немного поближе к дому», – сказал Влашич.

  • Влашич играет за ЦСКА с 2018 года.
  • В этом сезоне РПЛ хорват провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
  • Влашич – в расширенном составе сборной Хорватии на Евро-2020.

Источник: Tportal
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (6)
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mamba9090909
1622198860
Поближе к дому, но не домой - ИТАЛИЯ.)) Там паром ходит, через адриатику.
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filosof sparty
1622200206
В Боснии не потянут зарплату
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Skull_Boy
1622201911
Все таки намек на Милан
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slavа0508
1622204787
Ну и правильно , что языком раньше времени трепать , будут хорошие предложения уйдёт разумеется а пока просто работает,,,,пример нашим балаболом,,,,,
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zigbert
1622215462
Трудно будет ЦСКА без такого ключевого игрока. Но если особых предложений от зарубежных клубов не будет,Влашич еще сможет принести пользу своей команде.
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