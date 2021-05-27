18-летний Захарян – лучший игрок «Динамо» в сезоне-2020/21

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим футболистом команды в сезоне-2020/21.
18-летний хавбек победил в голосовании болельщиков столичного клуба, набрав 26,94% голосов. Вторым стал Себастьян Шиманьски (23%), тройку замкнул Константин Тюкавин (15,26%).
Антон Шунин занял четвертое место (13,96%), Даниил Фомин – пятое (7,67%).
- Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.
- В этом сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Он не сыграет на Евро-2020 из-за бактериальной ангины.
Источник: официальный сайт «Динамо»