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    18-летний Захарян – лучший игрок «Динамо» в сезоне-2020/21

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим футболистом команды в сезоне-2020/21.

    18-летний хавбек победил в голосовании болельщиков столичного клуба, набрав 26,94% голосов. Вторым стал Себастьян Шиманьски (23%), тройку замкнул Константин Тюкавин (15,26%).

    Антон Шунин занял четвертое место (13,96%), Даниил Фомин – пятое (7,67%).

    • Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.
    • В этом сезоне РПЛ Захарян забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Он не сыграет на Евро-2020 из-за бактериальной ангины.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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