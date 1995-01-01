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    Джикия – о выборе сборной России вместо Грузии: «Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какая была реакция на его решение выступать за сборную России, а не Грузии.

    «Меня звали играть за Грузию. Ездил туда в 2016 году, общались по этому поводу с федерацией. Мне сказали, что я нужен команде, хотели сделать паспорт в ускоренном режиме приказом президента. Кто-то думает, что мне предлагали за это квартиры, деньги и еще что-то, но ничего такого не было. Чисто спортивная составляющая.

    В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Писали ребята из Грузии: «Джика, что бы ни было, очень приятно, что ты добился такого успеха в профессиональной карьере. Это сборная страны с населением 150 миллионов человек, и ты – грузин – будешь там бегать» (смеется).

    Хейт тоже был. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит в РПЛ, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор», – отметил Джикия.

    • Футболист родился в Москве, а его родители из Сухуми.
    • За сборную России он дебютировал в 2017 году.
    • В активе Джикии 1 забитый гол в 31 матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4283

      Fusballer 30 минут назад

      В случае с Джикией волне обоснованное выступление за Россиию. А вот Гилерме и Фернандес- позорное явление. Выступали бы за свою Бразилию. Хотя там таких в низших лигах пачки, наверное. Может ещё малкома подпишут вскоре. И кто там ещё хотел?

      0
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      Рейтинг: +8546

      Вомбат 1 час назад

      Родина это не фамилия и не гены, а страна, которую ты любишь. Никто из россиян не говорил родившемуся в Финляндии хоккеисту Комарову, что он продал родину. Даже когда его команда отобрала у нашей золотые медали, а он был один из ее лидеров.

      3
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      Рейтинг: +856

      fhnv 1 час назад

      За какую ещё Грузию выступать!?...Интересно он хоть там был вообще хоть раз

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