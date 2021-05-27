Джикия – о выборе сборной России вместо Грузии: «Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какая была реакция на его решение выступать за сборную России, а не Грузии.

«Меня звали играть за Грузию. Ездил туда в 2016 году, общались по этому поводу с федерацией. Мне сказали, что я нужен команде, хотели сделать паспорт в ускоренном режиме приказом президента. Кто-то думает, что мне предлагали за это квартиры, деньги и еще что-то, но ничего такого не было. Чисто спортивная составляющая.

В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Писали ребята из Грузии: «Джика, что бы ни было, очень приятно, что ты добился такого успеха в профессиональной карьере. Это сборная страны с населением 150 миллионов человек, и ты – грузин – будешь там бегать» (смеется).

Хейт тоже был. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит в РПЛ, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор», – отметил Джикия.