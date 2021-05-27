Агент Кучаева: «Константин на карандаше у некоторых европейских команд»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что его клиент привлек внимание клубов из Европы.

«Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают. Конкретные предложения? Это не сиюминутный момент. Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не одна-две игры.

Не забывайте, что Константин далеко не дешевый игрок. Для Кучаева приоритет поиграть в Европе, но для этого нужно проявить себя, а уже потом можно будет ехать по примеру Александра Головина.

В этот сезон вмешалась травма перед молодежным Евро. Действительно, представители ряда европейских клубов хотели приехать и посмотреть на Кучаева», – сказал агент.