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    Агент Кучаева: «Константин на карандаше у некоторых европейских команд»

    Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что его клиент привлек внимание клубов из Европы.

    «Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают. Конкретные предложения? Это не сиюминутный момент. Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не одна-две игры.

    Не забывайте, что Константин далеко не дешевый игрок. Для Кучаева приоритет поиграть в Европе, но для этого нужно проявить себя, а уже потом можно будет ехать по примеру Александра Головина.

    В этот сезон вмешалась травма перед молодежным Евро. Действительно, представители ряда европейских клубов хотели приехать и посмотреть на Кучаева», – сказал агент.

    • В минувшем сезоне Кучаев забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +72

      valiknavashinsky 1 минуту назад

      Каждое трансферное окно половина РПЛ на карандаше у европейских команд.Видать карандаши постоянно ломаются!!!

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      Рейтинг: +2402

      Алехсбургер. 7 минут назад

      "С 8 лет занимался в новороссийской футбольной школе «Юный водник»"
      Оттуда и руководит.
      недавно выдали новые карандаши.
      пы-шы, пиши с буквой гы)

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