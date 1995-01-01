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    Агент Норманна подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита» и «Краснодара»

    Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, подтвердил информацию об интересе «Зенита» и «Краснодара» к 24-летнему норвежцу.

    «Информация об интересе «Зенита» и «Краснодара»? Это верно. Есть интерес с их стороны», – сказал Уорд.

    • В минувшем сезоне норвежец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
    • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость Норманна – 13 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 23:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12911

      Garrincha58 7 минут назад

      а зачем он нужен Зениту им нужен вратарь и центральный защитник или левый хав

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