Агент Норманна подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита» и «Краснодара»

а зачем он нужен Зениту им нужен вратарь и центральный защитник или левый хав
Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, подтвердил информацию об интересе «Зенита» и «Краснодара» к 24-летнему норвежцу.
«Информация об интересе «Зенита» и «Краснодара»? Это верно. Есть интерес с их стороны», – сказал Уорд.
- В минувшем сезоне норвежец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
- Его контракт с «Ростовом» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость Норманна – 13 миллионов евро.