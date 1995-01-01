Агент Норманна подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита» и «Краснодара»

Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, подтвердил информацию об интересе «Зенита» и «Краснодара» к 24-летнему норвежцу.

«Информация об интересе «Зенита» и «Краснодара»? Это верно. Есть интерес с их стороны», – сказал Уорд.