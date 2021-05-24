В «Спартаке» сообщили о выписке Фетисова из больницы после избиения

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что директор клубного департамента по связям с общественностью Антон Фетисов выписан из больницы.

«Антона Фетисова выписали (из больницы), пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся», – сказал Кулемин.