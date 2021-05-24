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    В «Спартаке» сообщили о выписке Фетисова из больницы после избиения

    Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что директор клубного департамента по связям с общественностью Антон Фетисов выписан из больницы.

    «Антона Фетисова выписали (из больницы), пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся», – сказал Кулемин.

    • 10 мая стало известно об избиении сотрудника «Спартака».
    • У него были выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
    • По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подозреваемый в преступлении уже задержан.

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    Источник: «Р-Спорт»

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