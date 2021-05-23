Marca: Зидан взял неделю на раздумья о будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан еще не определился со своим будущим в клубе.

По информации Marca, 48-летний специалист уехал из Мадрида, чтобы абстрагироваться от шумихи вокруг своей персоны и принять окончательное решение. Он взял неделю на раздумья.