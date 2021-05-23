Marca: Зидан взял неделю на раздумья о будущем в «Реале»

Хотелось бы чтобы Зидан еще поработал. Да футбол его команды говно. Да молодежь играет мало плохо и не прогрессирует, но концовка чемпионата показала, что и Милитао и Адриасола, Гутеерос и Бланко могут играть. Сейчас усилить фланги атаки и все будет гуд.
Уверен если Бейл остался в реале и Зидан нашел к нему ключик, то смог бы выйграть пару- тройку матчей и стать чемпионом.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан еще не определился со своим будущим в клубе.
По информации Marca, 48-летний специалист уехал из Мадрида, чтобы абстрагироваться от шумихи вокруг своей персоны и принять окончательное решение. Он взял неделю на раздумья.
- Контракт француза рассчитан до июня 2022 года.
- Впервые за 11 лет «Реал» завершил сезон без трофеев.
- Зидан победил с командой в 11 турнирах.