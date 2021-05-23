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    Marca: Зидан взял неделю на раздумья о будущем в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан еще не определился со своим будущим в клубе.

    По информации Marca, 48-летний специалист уехал из Мадрида, чтобы абстрагироваться от шумихи вокруг своей персоны и принять окончательное решение. Он взял неделю на раздумья.

    • Контракт француза рассчитан до июня 2022 года.
    • Впервые за 11 лет «Реал» завершил сезон без трофеев.
    • Зидан победил с командой в 11 турнирах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +682

      OBOLEV 1 час назад

      Хотелось бы чтобы Зидан еще поработал. Да футбол его команды говно. Да молодежь играет мало плохо и не прогрессирует, но концовка чемпионата показала, что и Милитао и Адриасола, Гутеерос и Бланко могут играть. Сейчас усилить фланги атаки и все будет гуд.
      Уверен если Бейл остался в реале и Зидан нашел к нему ключик, то смог бы выйграть пару- тройку матчей и стать чемпионом.

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      Рейтинг: +1226

      кто там 1 час назад

      А нужно ли это Реалу и самом Зизу?

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