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    У Головина 14 голевых действий в сезоне Лиги 1. Это его личный рекорд за один чемпионат

    Полузащитник «Монако» Александр Головин забил пять голов и сделал девять ассистов в завершившемся розыгрыше Лиги 1.

    14 результативных действий за один чемпионат – это личный рекорд российского хавбека.

    Ранее лучшим в карьере Головина был сезон-2017/2018. Тогда он в составе ЦСКА набрал девять (5+4) баллов по системе «гол+пас».

    • Футболист выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Монегаски финишировали третьими в Лиге 1 и сыграют в ЛЧ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7115

      FanatSerj 12 минут назад

      С возвращением в ЛЧ, а в сборной все ожидания в основном с ним связаны, без него превращаются в стадо баранов, да бегают порой неплохо, но в основном только и бегают, Головин мозг команды.

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      Рейтинг: +8512

      Вомбат 1 час назад

      Да, он пропустил из-за травмы треть чемпионата. А потом еще месяц форму набирал, выходя на 10 минут, как Миранчук в Италии. Если бы он играл полный сезон, претендовал бы на звание лучшего игрока лиги. Но самое приятное даже не это, а то что он под конец сезона перестал играть вингера, а стал играть, как некогда Аршавин, дополнительного АПЗ типа свободного художника. Ни Чуамени, ни Фофана Головин при этом не мешает, так что Монако стало для него вполне подходящей командой. Успехов нашему лучшему футболисту в клубе и в сборной!

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      Рейтинг: +59

      R_a_i_n > Вомбат 1 час назад

      Претендовать на звание лучшего игрока лиги, это конечно сильно сказано))

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      Рейтинг: +47436

      portero 3 часа назад

      С учётом количества игр и времени проведенного на поле, получается очень хороший результат...

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