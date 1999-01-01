У Головина 14 голевых действий в сезоне Лиги 1. Это его личный рекорд за один чемпионат

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил пять голов и сделал девять ассистов в завершившемся розыгрыше Лиги 1.

14 результативных действий за один чемпионат – это личный рекорд российского хавбека.

Ранее лучшим в карьере Головина был сезон-2017/2018. Тогда он в составе ЦСКА набрал девять (5+4) баллов по системе «гол+пас».