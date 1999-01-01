У Головина 14 голевых действий в сезоне Лиги 1. Это его личный рекорд за один чемпионат

С возвращением в ЛЧ, а в сборной все ожидания в основном с ним связаны, без него превращаются в стадо баранов, да бегают порой неплохо, но в основном только и бегают, Головин мозг команды.
Полузащитник «Монако» Александр Головин забил пять голов и сделал девять ассистов в завершившемся розыгрыше Лиги 1.
14 результативных действий за один чемпионат – это личный рекорд российского хавбека.
Ранее лучшим в карьере Головина был сезон-2017/2018. Тогда он в составе ЦСКА набрал девять (5+4) баллов по системе «гол+пас».
- Футболист выступает за «Монако» с 2018 года.
- Монегаски финишировали третьими в Лиге 1 и сыграют в ЛЧ.