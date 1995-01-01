Эдуар Менди: «Семь лет назад я получал пособие по безработице и говорил себе, что футбол для меня закончился»

Больше всего матчей провел за Реймс. Ничем особо не запомнился. Редкий случай когда вратарь раскрылся практически на исходе своей карьеры.
Вратарь «Челси» Эдуар Менди рассказал о своем становлении. Несколько лет назад он числился безработным.
«Это моя мама посоветовала мне записаться на пособие по безработице в 2014 году. Иногда я думаю об этом и никому этого не желаю.
Я десятки раз говорил себе, что футбол для меня закончился», – сказал Менди.
- «Челси» в этом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов.
- 29-летний Менди вызывается в сборную Сенегала.
- До «Челси» он выступал во Франции.