Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Эдуар Менди: «Семь лет назад я получал пособие по безработице и говорил себе, что футбол для меня закончился»

    Вратарь «Челси» Эдуар Менди рассказал о своем становлении. Несколько лет назад он числился безработным.

    «Это моя мама посоветовала мне записаться на пособие по безработице в 2014 году. Иногда я думаю об этом и никому этого не желаю.

    Я десятки раз говорил себе, что футбол для меня закончился», – сказал Менди.

    • «Челси» в этом сезоне вышел в финал Лиги чемпионов.
    • 29-летний Менди вызывается в сборную Сенегала.
    • До «Челси» он выступал во Франции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер GFFN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +85774

      zigbert 2 часа назад

      Больше всего матчей провел за Реймс. Ничем особо не запомнился. Редкий случай когда вратарь раскрылся практически на исходе своей карьеры.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85760
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru