Эдуар Менди: «Семь лет назад я получал пособие по безработице и говорил себе, что футбол для меня закончился»

Вратарь «Челси» Эдуар Менди рассказал о своем становлении. Несколько лет назад он числился безработным.

«Это моя мама посоветовала мне записаться на пособие по безработице в 2014 году. Иногда я думаю об этом и никому этого не желаю.

Я десятки раз говорил себе, что футбол для меня закончился», – сказал Менди.