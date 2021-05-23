«Челси» хочет купить Райса. Частью сделки может стать Абрахам

«Челси» заинтересован в полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе. Лондонцы планируют получить за футболиста порядка 90 миллионов фунтов стерлингов.

«Челси» готов включить в сделку своего форварда Тэмми Абрахама.