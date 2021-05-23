«Челси» хочет купить Райса. Частью сделки может стать Абрахам

«Челси» заинтересован в полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе. Лондонцы планируют получить за футболиста порядка 90 миллионов фунтов стерлингов.
«Челси» готов включить в сделку своего форварда Тэмми Абрахама.
- Райс также интересен манчестерским клубам, однако возвращение в «Челси» – приоритет для игрока.
- В сезоне АПЛ Райс провел 31 матч, забил гол, сделал результативный пас.
- «Челси», в отличие от «Вест Хэма», претендует на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Источник: The Telegraph