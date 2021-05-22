Депай объявил об уходе из «Лиона»

Форвард «Лиона» Мемфис Депай подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Когда я оказался здесь, мне было 23 года. В «Лионе» я изменился, вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей из этого времени. Это был мой дом.

Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч за команду. Особенно грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент», – сказал голландец.