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    Депай объявил об уходе из «Лиона»

    Форвард «Лиона» Мемфис Депай подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.

    «Когда я оказался здесь, мне было 23 года. В «Лионе» я изменился, вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей из этого времени. Это был мой дом.

    Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч за команду. Особенно грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент», – сказал голландец.

    • Депай выступает за «Лион» с января 2017 года.
    • В его активе 76 голов и 53 ассиста в 177 матчах.
    • В конце июня футболист станет свободным агентом.

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    Источник: L’Equipe

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