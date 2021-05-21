Фоден: «Канте – сильнейший противник, против которого я играл. Он великий футболист»

Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден назвал сильнейшего соперника. Он выступает за «Челси».
«Самый жесткий соперник, с которым я встречался, – это Н’Голо Канте. Он просто повсюду. Тебе кажется, что ты убежал от него, но он рядом. Канте – великий игрок. Это самый сильный противник, против которого мне доводилось играть», – сказал Фоден.
- Фоден и Канте вновь встретятся в финале Лиги чемпионов на следующей неделе.
- Канте – действующий чемпион мира.
- Оба футболиста могут встретиться и на Евро-2020.
Источник: ютуб-канал Sky Sports Football