Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Фоден: «Канте – сильнейший противник, против которого я играл. Он великий футболист»

    Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден назвал сильнейшего соперника. Он выступает за «Челси».

    «Самый жесткий соперник, с которым я встречался, – это Н’Голо Канте. Он просто повсюду. Тебе кажется, что ты убежал от него, но он рядом. Канте – великий игрок. Это самый сильный противник, против которого мне доводилось играть», – сказал Фоден.

    • Фоден и Канте вновь встретятся в финале Лиги чемпионов на следующей неделе.
    • Канте – действующий чемпион мира.
    • Оба футболиста могут встретиться и на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Sky Sports Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4107

      Fusballer 1 час назад

      Великий футболист - Дзюба, остальные ему в подмётки не годятся

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85704
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru