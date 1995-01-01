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    Плутник пожаловался на дефицит футбольных полей у «Локомотива»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник пожаловался на слабую инфраструктуру клуба. По его мнению, нужно строить поля.

    «На сегодняшний момент все вопросы по подготовке к новому сезону решены. Что касается реконструкции всей инфраструктуры в Черкизово, то нам сегодня не хватает качественных футбольных полей. Если хотите узнать, как должен жить современный клуб, то посмотрите на базу «Краснодара». Там эта инфраструктура продолжает развиваться.

    В связи с тем, что у нас нехватка полей, «Казанка» и молодeжка проведут полноценные сборы на базе «Сатурна» в Подмосковье. Дальнейшие перспективы в Баковке? Полтора футбольных поля. О каком развитии мы можем говорить? «Казанка» и основной состав должны быть всегда рядом. Молодые игроки должны видеть и чувствовать, как тренируется главная команда. К первому июля в Баковке будет готовый газон, на котором можно тренироваться», – сказал Плутник.

    • Функционер возглавляет клуб с зимы.
    • «Локомотив» в новом сезоне выступит в группе Лиги Европы.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5512

      Cleaner 1 час назад

      Плутник от слова ПЛУТ.

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