AS: Бэйл задумался о завершении карьеры в 2022 году

Полузащитник Гарет Бэйл может закончить профессиональную карьеру по окончании следующего сезона.

По информации AS, летом футболист планирует вернуться в «Реал» и выступать за мадридцев до истечения контракта, то есть до июня 2022 года.

После этого валлиец рассмотрит вариант с уходом из футбола. Сейчас он думает о таком сценарии.