AS: Бэйл задумался о завершении карьеры в 2022 году

Интересно, в каком гольф-клубе он продолжит карьеру.
Полузащитник Гарет Бэйл может закончить профессиональную карьеру по окончании следующего сезона.
По информации AS, летом футболист планирует вернуться в «Реал» и выступать за мадридцев до истечения контракта, то есть до июня 2022 года.
После этого валлиец рассмотрит вариант с уходом из футбола. Сейчас он думает о таком сценарии.
- В июле Бэйлу исполнится 32 года.
- Сезон-2020/21 он проводит в аренде в «Тоттенхэме».
- В активе вингера 14 голов и 3 ассиста в 33 матчах.