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    AS: Бэйл задумался о завершении карьеры в 2022 году

    Полузащитник Гарет Бэйл может закончить профессиональную карьеру по окончании следующего сезона.

    По информации AS, летом футболист планирует вернуться в «Реал» и выступать за мадридцев до истечения контракта, то есть до июня 2022 года.

    После этого валлиец рассмотрит вариант с уходом из футбола. Сейчас он думает о таком сценарии.

    • В июле Бэйлу исполнится 32 года.
    • Сезон-2020/21 он проводит в аренде в «Тоттенхэме».
    • В активе вингера 14 голов и 3 ассиста в 33 матчах.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20406

      bset 39 минут назад

      Интересно, в каком гольф-клубе он продолжит карьеру.

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      Рейтинг: +1188

      Maxi_7 1 час назад

      Футболист Гарет Бэйл завершил карьеру в 2015 году, аккурат после победы в 2014м над Атлетико в финале ЛЧ. С 2016 г. на футбольном поле по какой-то причине играет гольфист, муди... извиняюсь, кутила и просто хороший человек - Барет Гейл... вроде бы правильно написал...

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      Рейтинг: +1629

      acor94 > Maxi_7 58 минут назад

      В этом году он даже не стараясь забил 9 мячей в апл. Класс в гольф не проиграешь.

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