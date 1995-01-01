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    Зиньковский, Солдатенко и Сергеев – в числе 23 лучших игроков ФНЛ сезона-2020/21 по версии Transfermarkt

    Портал Transfermarkt назвал 23 лучших футболистов завершившегося сезона ФНЛ.

    Голкиперы: Ростислав Солдатенко («Алания»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Артур Анисимов («Нижний Новгород»);

    Защитники: Александр Солдатенков, Сергей Божин, Юрий Горшков, Владимир Полуяхтов (все – «Крылья Советов»), Кирилл Маляров, Кирилл Гоцук (оба – «Нижний Новгород»), Андрей Малых («Оренбург»), Игорь Юрганов («Балтика»);

    Полузащитники: Роман Ежов, Антон Зиньковский, Дмитрий Кабутов (все – «Крылья Советов»), Бутта Магомедов, Батраз Гурциев (оба – «Алания»), Александр Сапета («Нижний Новгород»), Тимур Аюпов («Оренбург»), Эдуарц Сперцян («Краснодар-2»);

    Нападающие: Джоэль Фамейе («Оренбург»), Мераби Уридия («Нефтехимик»), Дмитрий Воробьев («Волгарь» / «Оренбург»), Иван Сергеев («Торпедо» / «Крылья Советов»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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