Зиньковский, Солдатенко и Сергеев – в числе 23 лучших игроков ФНЛ сезона-2020/21 по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt назвал 23 лучших футболистов завершившегося сезона ФНЛ.
Голкиперы: Ростислав Солдатенко («Алания»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Артур Анисимов («Нижний Новгород»);
Защитники: Александр Солдатенков, Сергей Божин, Юрий Горшков, Владимир Полуяхтов (все – «Крылья Советов»), Кирилл Маляров, Кирилл Гоцук (оба – «Нижний Новгород»), Андрей Малых («Оренбург»), Игорь Юрганов («Балтика»);
Полузащитники: Роман Ежов, Антон Зиньковский, Дмитрий Кабутов (все – «Крылья Советов»), Бутта Магомедов, Батраз Гурциев (оба – «Алания»), Александр Сапета («Нижний Новгород»), Тимур Аюпов («Оренбург»), Эдуарц Сперцян («Краснодар-2»);
Нападающие: Джоэль Фамейе («Оренбург»), Мераби Уридия («Нефтехимик»), Дмитрий Воробьев («Волгарь» / «Оренбург»), Иван Сергеев («Торпедо» / «Крылья Советов»).