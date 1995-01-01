ЦСКА отправится на сборы в Австрию 16 июня

ЦСКА определился с местом проведения летних сборов.

Футболисты столичного клуба проведут месяц в отпуске, а 16 июня отправятся на сборы в австрийский Бад-Тацмансдорф. Перед этим, 14 и 15 июня, команда пройдет медосмотр в Москве.

ЦСКА занял 6-е место в этом сезоне РПЛ.

Московский клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Олич: «Не смогу остаться в штабе сборной Хорватии до конца Евро. ЦСКА начнет сборы 16 июня»