ЦСКА отправится на сборы в Австрию 16 июня

Правильное решение, пора почистить ... и продуктовые запасы в
особняке у Черчесова, пока он на кромке поля стоит и красуется, вы и провернете эти операции.
ЦСКА определился с местом проведения летних сборов.
Футболисты столичного клуба проведут месяц в отпуске, а 16 июня отправятся на сборы в австрийский Бад-Тацмансдорф. Перед этим, 14 и 15 июня, команда пройдет медосмотр в Москве.
- ЦСКА занял 6-е место в этом сезоне РПЛ.
- Московский клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
Олич: «Не смогу остаться в штабе сборной Хорватии до конца Евро. ЦСКА начнет сборы 16 июня»