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    ЦСКА отправится на сборы в Австрию 16 июня

    ЦСКА определился с местом проведения летних сборов.

    Футболисты столичного клуба проведут месяц в отпуске, а 16 июня отправятся на сборы в австрийский Бад-Тацмансдорф. Перед этим, 14 и 15 июня, команда пройдет медосмотр в Москве.

    • ЦСКА занял 6-е место в этом сезоне РПЛ.
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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17713

      vladimir-7 1 час назад

      Правильное решение, пора почистить ... и продуктовые запасы в
      особняке у Черчесова, пока он на кромке поля стоит и красуется, вы и провернете эти операции.

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