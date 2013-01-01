Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может летом оказаться в «Ювентусе».

По информации Sport.es, есть вероятность, что француз станет заменой для Криштиану Роналду, который близок к уходу из туринского клуба.

Учитывая финансовые проблемы «Ювентуса», возможен вариант с годичной арендой 30-летнего форварда с опцией последующего выкупа.