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    Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может летом оказаться в «Ювентусе».

    По информации Sport.es, есть вероятность, что француз станет заменой для Криштиану Роналду, который близок к уходу из туринского клуба.

    Учитывая финансовые проблемы «Ювентуса», возможен вариант с годичной арендой 30-летнего форварда с опцией последующего выкупа.

    • В текущем сезоне Гризманн забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 50 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1347

      anjaneri 2 минуты назад

      Роналдуев незаменим, тк на сегодня, нет ему равных в футболе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4673

      sochi-2013 8 минут назад

      Некорректный заголовок.
      Роналду, на данный момент, заменить никто не сможет!

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