Роналдуев незаменим, тк на сегодня, нет ему равных в футболе.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может летом оказаться в «Ювентусе».
По информации Sport.es, есть вероятность, что француз станет заменой для Криштиану Роналду, который близок к уходу из туринского клуба.
Учитывая финансовые проблемы «Ювентуса», возможен вариант с годичной арендой 30-летнего форварда с опцией последующего выкупа.
- В текущем сезоне Гризманн забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 50 матчах.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.