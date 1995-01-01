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    «Ростов» не стал продлевать контракт с защитником Алеесами

    «Ростов» объявил об уходе защитника Хайтама Алеесами.

    Клуб не стал активировать опцию продления контракта с 29-летним норвежцем еще на один сезон.

    «Большое спасибо всем людям, которые работают в клубе! В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. У меня появилось много друзей в клубе и городе, которые останутся моими приятелями на всю оставшуюся жизнь.

    Я желаю моим товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто любит футбольный клуб «Ростов», удачи в будущем!» – приводит слова Алеесами пресс-служба клуба.

    • Алеесами перешел в «Ростов» в октябре 2020 года на правах свободного агента.
    • Он провел 13 матчей за «Ростов».
    • Рыночная стоимость норвежца – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: инстаграм «Ростова»

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