Агент: «К Норманну есть интерес со стороны нескольких клубов не из России»

Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, прокомментировал будущее своего клиента.

«Может ли Матиас уйти летом? На данный момент к нему есть интерес со стороны нескольких клубов, однако пока я не могу сказать каких. Среди них нет российских клубов», – сказал агент.