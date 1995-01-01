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    Агент: «К Норманну есть интерес со стороны нескольких клубов не из России»

    Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Может ли Матиас уйти летом? На данный момент к нему есть интерес со стороны нескольких клубов, однако пока я не могу сказать каких. Среди них нет российских клубов», – сказал агент.

    • В минувшем сезоне норвежец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
    • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость Норманна – 13 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5706

      vladik12 7 минут назад

      Нужно валить с "Ростова". В какое-то унылое болото все превратилось.

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