Агент: «К Норманну есть интерес со стороны нескольких клубов не из России»

Нужно валить с "Ростова". В какое-то унылое болото все превратилось.
Оливер Уорд, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, прокомментировал будущее своего клиента.
«Может ли Матиас уйти летом? На данный момент к нему есть интерес со стороны нескольких клубов, однако пока я не могу сказать каких. Среди них нет российских клубов», – сказал агент.
- В минувшем сезоне норвежец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
- Его контракт с «Ростовом» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость Норманна – 13 миллионов евро.