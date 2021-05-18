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  • Бабаев опроверг, что Олич будет совмещать работу в ЦСКА и сборной Хорватии

Бабаев опроверг, что Олич будет совмещать работу в ЦСКА и сборной Хорватии

18 мая 2021, 16:44
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию, что главный тренер команды Ивица Олич временно вернется в сборную Хорватии.

«Немного поторопились с распространением информации о желании Олича поработать в сборной Хорватии. Уже Йоксимович, который, как я понимаю, был первоисточником этой новости, извинился, связался с журналистом, которому давал комментарий. Это были трудности перевода, его не так поняли. Журналист, естественно, передал, и по цепочке пошла эта информация.

Никакое совмещение невозможно, даже речи об этом не шло. Мы изначально договаривались с Ивицей о том, что главный тренер должен быть полностью сосредоточен на команде. При всeм уважении и признании факта, что руководство сборной Хорватии пошло навстречу, отпустив Олича в клуб, на берегу была договоренность – совмещение неприемлемо и не пойдeт на пользу ни Хорватии, ни клубу.

Возможно, находясь в отпуске, Ивица на несколько дней заедет в расположение сборной. Это его право, человек находится на отдыхе. Тем более в команде сейчас Влашич, который восстановился после травмы, но нуждается в определeнной поддержке. Здесь даже в наших интересах, чтобы Ивица на месте оценил состояние, оказал помощь, если будет необходимо. Но ни в коем случае нельзя рассматривать это как совмещение.

Если он захочет заехать и пообщаться с коллегами и с Влашичем, мы не будем препятствовать. У нас 16 июня начинаются сборы, за день до начала Ивица будет с нами. Это не совмещение, и назвать это краткосрочной командировкой я тоже не могу», – сказал Бабаев.

  • Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии с октября 2017-го по март 2021-го года.
  • Этой весной он возглавил ЦСКА, с которым финишировал на шестом месте в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы ЦСКА Хорватия Олич Ивица Бабаев Роман
Комментарии (5)
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vladimir-7
1621346525
Ну вот и всё разъяснил Р. Бабаев, прав был профессор Преображенский в "Собачьем сердце", по поводу газет.
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ArReal
1621349897
разве то, что делает Олич можно назвать работой?))))))
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житель СПб
1621360299
Вот хитрожо... ответ! (извините за не совсем парламентский комментарий). И ссылки на неправильный перевод - это классика!
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zigbert
1621363110
Тут уж надо выбирать что то одно.
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kirillnf0b
1621364140
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