Бабаев опроверг, что Олич будет совмещать работу в ЦСКА и сборной Хорватии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию, что главный тренер команды Ивица Олич временно вернется в сборную Хорватии.

«Немного поторопились с распространением информации о желании Олича поработать в сборной Хорватии. Уже Йоксимович, который, как я понимаю, был первоисточником этой новости, извинился, связался с журналистом, которому давал комментарий. Это были трудности перевода, его не так поняли. Журналист, естественно, передал, и по цепочке пошла эта информация.

Никакое совмещение невозможно, даже речи об этом не шло. Мы изначально договаривались с Ивицей о том, что главный тренер должен быть полностью сосредоточен на команде. При всeм уважении и признании факта, что руководство сборной Хорватии пошло навстречу, отпустив Олича в клуб, на берегу была договоренность – совмещение неприемлемо и не пойдeт на пользу ни Хорватии, ни клубу.

Возможно, находясь в отпуске, Ивица на несколько дней заедет в расположение сборной. Это его право, человек находится на отдыхе. Тем более в команде сейчас Влашич, который восстановился после травмы, но нуждается в определeнной поддержке. Здесь даже в наших интересах, чтобы Ивица на месте оценил состояние, оказал помощь, если будет необходимо. Но ни в коем случае нельзя рассматривать это как совмещение.

Если он захочет заехать и пообщаться с коллегами и с Влашичем, мы не будем препятствовать. У нас 16 июня начинаются сборы, за день до начала Ивица будет с нами. Это не совмещение, и назвать это краткосрочной командировкой я тоже не могу», – сказал Бабаев.