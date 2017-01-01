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    Бабаев опроверг, что Олич будет совмещать работу в ЦСКА и сборной Хорватии

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию, что главный тренер команды Ивица Олич временно вернется в сборную Хорватии.

    «Немного поторопились с распространением информации о желании Олича поработать в сборной Хорватии. Уже Йоксимович, который, как я понимаю, был первоисточником этой новости, извинился, связался с журналистом, которому давал комментарий. Это были трудности перевода, его не так поняли. Журналист, естественно, передал, и по цепочке пошла эта информация.

    Никакое совмещение невозможно, даже речи об этом не шло. Мы изначально договаривались с Ивицей о том, что главный тренер должен быть полностью сосредоточен на команде. При всeм уважении и признании факта, что руководство сборной Хорватии пошло навстречу, отпустив Олича в клуб, на берегу была договоренность – совмещение неприемлемо и не пойдeт на пользу ни Хорватии, ни клубу.

    Возможно, находясь в отпуске, Ивица на несколько дней заедет в расположение сборной. Это его право, человек находится на отдыхе. Тем более в команде сейчас Влашич, который восстановился после травмы, но нуждается в определeнной поддержке. Здесь даже в наших интересах, чтобы Ивица на месте оценил состояние, оказал помощь, если будет необходимо. Но ни в коем случае нельзя рассматривать это как совмещение.

    Если он захочет заехать и пообщаться с коллегами и с Влашичем, мы не будем препятствовать. У нас 16 июня начинаются сборы, за день до начала Ивица будет с нами. Это не совмещение, и назвать это краткосрочной командировкой я тоже не могу», – сказал Бабаев.

    • Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии с октября 2017-го по март 2021-го года.
    • Этой весной он возглавил ЦСКА, с которым финишировал на шестом месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3616

      AtticusFinch 56 минут назад

      разве то, что делает Олич можно назвать работой?))))))

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      Рейтинг: +17623

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот и всё разъяснил Р. Бабаев, прав был профессор Преображенский
      в "Собачьем сердце", по поводу газет.

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