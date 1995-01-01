Николич: «Я остаюсь в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал понять, что не уйдет из клуба в конце сезона.

«У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть еще один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер «Локомотива». Уверен, что так и будет, желание есть», – сказал Николич.