Николич: «Я остаюсь в «Локомотиве»

А где он еще проявит себя? Когда в каждой второй игре удаление у соперника или пенальти в пользу локомотива? В зенит его не зовут...
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал понять, что не уйдет из клуба в конце сезона.
«У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть еще один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер «Локомотива». Уверен, что так и будет, желание есть», – сказал Николич.
- Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
- В этом сезоне клуб выиграл Кубок России и занял третье место в РПЛ.