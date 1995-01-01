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    Николич: «Я остаюсь в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал понять, что не уйдет из клуба в конце сезона.

    «У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть еще один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер «Локомотива». Уверен, что так и будет, желание есть», – сказал Николич.

    • Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
    • В этом сезоне клуб выиграл Кубок России и занял третье место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +236

      Константинн 3 минуты назад

      А где он еще проявит себя? Когда в каждой второй игре удаление у соперника или пенальти в пользу локомотива? В зенит его не зовут...

      0
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      Рейтинг: +10960

      paracetamol 22 минуты назад

      Большой начальник решил, пионер ответил "есть"!

      0
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      Рейтинг: +2215

      Mister_Tomsk 57 минут назад

      да походу денжат подкинули ) либо пошли на встречу в плане трансферной политики)

      0
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      Рейтинг: +8498

      KOLBIS 59 минут назад

      А до этого тогда зачем чесал...Удивительное рядом...

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