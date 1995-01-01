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    «Ростов» – «Краснодар»: ростовчане ни разу не побеждали соперника на своем поле в РПЛ

    В 14:00 по Москве начнется матч 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром». Краснодарцы ни разу в истории турнира не проиграли на поле ростовчан.

    В первом круге команды сыграли вничью (1:1).

    • 5 последних очных матча команд в РПЛ завершились вничью.
    • В случае побед команды могут улучшить свои позиции в таблице.
    • Обе команды в сезоне-2020/21 выступали в еврокубках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1551

      Январь 59 2 часа назад

      Игра ничего не решает. Не грозит вылет , не светит зона ЕК. Могут заранее договориться 0:0 и разъехаться с миром. А то устроят южное дерби и по пол команды, вместо отпуска в лазарет.

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