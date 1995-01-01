«Ростов» – «Краснодар»: ростовчане ни разу не побеждали соперника на своем поле в РПЛ

Игра ничего не решает. Не грозит вылет , не светит зона ЕК. Могут заранее договориться 0:0 и разъехаться с миром. А то устроят южное дерби и по пол команды, вместо отпуска в лазарет.
В 14:00 по Москве начнется матч 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром». Краснодарцы ни разу в истории турнира не проиграли на поле ростовчан.
В первом круге команды сыграли вничью (1:1).
- 5 последних очных матча команд в РПЛ завершились вничью.
- В случае побед команды могут улучшить свои позиции в таблице.
- Обе команды в сезоне-2020/21 выступали в еврокубках.