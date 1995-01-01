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    ЦСКА – перед дерби с «Динамо»: «Финал душераздирающего сезона близок!»

    Пресс-служба ЦСКА подготовила анонс матча 30-го тура РПЛ против «Динамо». По его итогам станет ясно, попадет ли команда Ивицы Олича в еврокубки.

    «Финал душераздирающего сезона уже близок! В 14:00 состоится дерби, после которого определится итоговая позиция армейцев в турнирной таблице», – написал ЦСКА.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
    • ЦСКА нужно побеждать, чтобы надеяться на попадание в еврокубки.
    • «Динамо» в случае крупной победы опередит ЦСКА в таблице.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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