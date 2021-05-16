ЦСКА – перед дерби с «Динамо»: «Финал душераздирающего сезона близок!»

Пресс-служба ЦСКА подготовила анонс матча 30-го тура РПЛ против «Динамо». По его итогам станет ясно, попадет ли команда Ивицы Олича в еврокубки.

«Финал душераздирающего сезона уже близок! В 14:00 состоится дерби, после которого определится итоговая позиция армейцев в турнирной таблице», – написал ЦСКА.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

ЦСКА нужно побеждать, чтобы надеяться на попадание в еврокубки.

«Динамо» в случае крупной победы опередит ЦСКА в таблице.

Все билеты на дерби «Динамо» – ЦСКА проданы. Хозяева сыграют в синей форме