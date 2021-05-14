ВВС: УЕФА планирует перенести матч за Суперкубок из Белфаста в Стамбул

УЕФА готов перенести встречу за Суперкубок из Белфаста в Стамбул. Это стало бы компенсацией Турции за перенос финала Лиги чемпионов в Порту.

Встреча за Суперкубок УЕФА намечена на 11 августа. В Белфасте ее планировалось провести на стадионе «Уиндзор Парк».