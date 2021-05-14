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    ВВС: УЕФА планирует перенести матч за Суперкубок из Белфаста в Стамбул

    УЕФА готов перенести встречу за Суперкубок из Белфаста в Стамбул. Это стало бы компенсацией Турции за перенос финала Лиги чемпионов в Порту.

    Встреча за Суперкубок УЕФА намечена на 11 августа. В Белфасте ее планировалось провести на стадионе «Уиндзор Парк».

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    Источник: ВВС

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    14.05.2021 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3829

      Fusballer 1 час назад

      А вот и компенсация подоспела. А смысл? Зрителей всё-равно не будет.

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