ВВС: УЕФА планирует перенести матч за Суперкубок из Белфаста в Стамбул

А вот и компенсация подоспела. А смысл? Зрителей всё-равно не будет.
УЕФА готов перенести встречу за Суперкубок из Белфаста в Стамбул. Это стало бы компенсацией Турции за перенос финала Лиги чемпионов в Порту.
Встреча за Суперкубок УЕФА намечена на 11 августа. В Белфасте ее планировалось провести на стадионе «Уиндзор Парк».
- За Суперкубок УЕФА точно сыграет хотя бы 1 команда АПЛ.
- В финале Лиги чемпионов 29 мая сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».
- Финал Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» состоится 26 мая в польском Гданьске.