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    Дзюба – о будущем: «Хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба планирует стать тренером. Также он думал о работе на телевидении.

    «Я пока себя не представляю без футбольных эмоций и адреналина. По будущему думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару! Если серьезно, хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя», – сказал Дзюба.

    • Игрок трижды брал РПЛ.
    • В текущем сезоне РПЛ он идет 2-м в списке бомбардиров.
    • Дзюба – в расширенном списке сборной России на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1073

      Atom2020 33 минуты назад

      Артем, ни в коем случае не "пробуй себя" ... вдруг понравится ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3821

      Fusballer 47 минут назад

      Мега-физрук получится.

      2
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      ...
      Рейтинг: +863

      Хейтер Аларм > Fusballer 22 минуты назад

      Тренеришка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1169

      кто там 48 минут назад

      А как же Европа? Мендеш ещё не договорился с Тоттенхэмом? Или выцыганил жирный контракт у зенита с костюмом Дэдпула и мечты о Европе закончились?)

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