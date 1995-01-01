Дзюба – о будущем: «Хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба планирует стать тренером. Также он думал о работе на телевидении.

«Я пока себя не представляю без футбольных эмоций и адреналина. По будущему думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару! Если серьезно, хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя», – сказал Дзюба.