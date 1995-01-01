«Арсенал» представил выездную форму на следующий сезон с пушкой на месте эмблемы

«Арсенал» опубликовал фотографии гостевого комплекта формы на сезон-2021/22.

Форма выполнена в желтом цвете с синими вставками. Вместо традиционной эмблемы «Арсенала» на груди изображена пушка – символ клуба.

Комплект приурочен к 50-летию победы «Арсенала» в чемпионате и Кубке Англии и в сезоне-1970/71. Тогда лондонцы играли с похожей эмблемой.