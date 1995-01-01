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    «Арсенал» представил выездную форму на следующий сезон с пушкой на месте эмблемы

    «Арсенал» опубликовал фотографии гостевого комплекта формы на сезон-2021/22.

    Форма выполнена в желтом цвете с синими вставками. Вместо традиционной эмблемы «Арсенала» на груди изображена пушка – символ клуба.

    Комплект приурочен к 50-летию победы «Арсенала» в чемпионате и Кубке Англии и в сезоне-1970/71. Тогда лондонцы играли с похожей эмблемой.

    • «Арсенал» сыграет в новой форме 19 мая в матче с «Кристал Пэлас».
    • Лондонцы идут на 9-м месте в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1138

      Maxi_7 1 час назад

      Главное чтобы игра была пушка... а с Артетой во главе в это верится все меньше и меньше, если честно, не вижу смысла тянуть с его увольнением... если его оставят на следующий сезон это будет только пустая трата времени и отсрочивание неизбежного...

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