«Арсенал» представил выездную форму на следующий сезон с пушкой на месте эмблемы

Главное чтобы игра была пушка... а с Артетой во главе в это верится все меньше и меньше, если честно, не вижу смысла тянуть с его увольнением... если его оставят на следующий сезон это будет только пустая трата времени и отсрочивание неизбежного...
«Арсенал» опубликовал фотографии гостевого комплекта формы на сезон-2021/22.
Форма выполнена в желтом цвете с синими вставками. Вместо традиционной эмблемы «Арсенала» на груди изображена пушка – символ клуба.
Комплект приурочен к 50-летию победы «Арсенала» в чемпионате и Кубке Англии и в сезоне-1970/71. Тогда лондонцы играли с похожей эмблемой.
- «Арсенал» сыграет в новой форме 19 мая в матче с «Кристал Пэлас».
- Лондонцы идут на 9-м месте в АПЛ.